На борту самолета «Победы», летевшего из Челябинска в Москву, умер пассажир

Причем факт смерти мужчины выявили только после посадки самолета в московском аэропорту Внуково. Пассажира не удалось разбудить.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 февраля, на борту самолета «Победы», следующего из Челябинска в Москву. После приземления в столице мужчину не смогли разбудить и вызвали медицинских работников. Поднявшимся в салон самолета врачам оставалось лишь констатировать смерть.

По предварительной информации, причиной летального исхода стал инфаркт. В самой авиакомпании отмечают, что с пассажиром находился сопровождающий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве отказались принимать самолет ВВС Германии, на борту которого находилось 144 человека, эвакуированных из Уханя германскими властями. В столице сообщили, что причиной стала низкая пропускная способность на земле.