Москва не дала разрешение на посадку самолета с гражданами Германии из Уханя

Самолет военно-воздушных сил Германии, который эвакуирует граждан из Китая не получил разрешение на посадку от Москвы. На борту находились 108 немцев, 34 китайца, гражданина Болгарии и американца. Самолет эвакуировал граждан Германии из города Ухань.

Причиной отказа в посадке была названа недостаточная пропускная способность на земле. Об этом сообщает Bild.

Германские военные сообщили, что Россия дала согласие на пролет авиалайнера над своей территорией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что 7 марта, авиакомпания I Fly отменила рейс F7 9757 Санкт-Петербург — Ухань. Пассажиры рейса должны были вылететь из Пулково в 13:55.