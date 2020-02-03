В Гатчине водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал пьяную пассажирку

В Гатчинском районе Ленобласти правоохранители разыскивают таксиста-мигранта, который подозревается в изнасиловании местной жительницы.
Преступный инцидент произошел в воскресенье, 2 февраля, у дома №11 по улице Крупской. В отдел полиции обратилась 47-летняя женщина, работающая контролером-кассиром продуктового магазина. По словам заявительницы водитель «Яндекс.Такси», применив физическую силу, изнасиловал ее в салоне автомобиля Skoda Rapid.
Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница добавила, что была пьяна и вызвала машину, чтобы доехать до дома.
В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемого, 34-летнего гражданина Кыргызстана. Он прибыл в Россию на заработки, зарегистрирован в Петербурге.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовой драке у ТЦ «Зебра», которая так и не состоялась. Планы молодых людей нарушили правоохранители.