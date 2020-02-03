В Гатчине водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал пьяную пассажирку

Женщина вызвала такси, чтобы доехать до дома. Фото: pixabay

Женщина вызвала такси, чтобы доехать до дома. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти правоохранители разыскивают таксиста-мигранта, который подозревается в изнасиловании местной жительницы.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 2 февраля, у дома №11 по улице Крупской. В отдел полиции обратилась 47-летняя женщина, работающая контролером-кассиром продуктового магазина. По словам заявительницы водитель «Яндекс.Такси», применив физическую силу, изнасиловал ее в салоне автомобиля Skoda Rapid.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница добавила, что была пьяна и вызвала машину, чтобы доехать до дома.

В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемого, 34-летнего гражданина Кыргызстана. Он прибыл в Россию на заработки, зарегистрирован в Петербурге.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовой драке у ТЦ «Зебра», которая так и не состоялась. Планы молодых людей нарушили правоохранители.