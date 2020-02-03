У ТЦ «Зебра» околофутбольная группировка собралась для драки, но помешала полиция

У ТЦ &#171;Зебра&#187; околофутбольная группировка собралась для драки, но помешала полиция
Полицейские прибыли по указанному адресу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Красногвардейском районе Северной столицы полицейские предотвратили массовую драку у торгового комплекса. Прибывшие правоохранители задержали пятерых молодых людей.

Все произошло в воскресенье, 2 февраля, у дома 30 на проспекте Косыгина. В отдел полиции в 20:18 поступило сообщение, что у ТЦ «Зебра» собирается молодежная околофутбольная группировка для массовой драки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по указанному адресу прибыли несколько нарядов полиции. Драка так и не состоялась, однако стражи порядка задержали троих юношей и двух девушек.

В отношении мужчин составлены протоколы о совершении административного правонарушения (мелкое хулиганство). Несовершеннолетние девушки переданы родителям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации бездомного от станции метро «Владимирская». Мужчина рассказал, что на него напали неизвестные люди.

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