Неизвестные напали на бездомного у «Владимирской»

Неизвестные напали на бездомного у &#171;Владимирской&#187;
Мужчину госпитализировали с проникающей колото-резаной раной. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Центральном районе Петербурга госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии. «Скорая» увезла пострадавшего от станции метро «Владимирская».

Все произошло в субботу, 1 февраля, около 10 часов вечера. В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации 59-летнего бездомного мужчины.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, у мужчины зафиксирована проникающая колото-резаная рана. Позже пострадавший рассказал, что 31 января его избили неизвестные люди.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемого в нападении на школьника. Мальчика госпитализировали.

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