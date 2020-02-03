Неизвестные напали на бездомного у «Владимирской»

В Центральном районе Петербурга госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии. «Скорая» увезла пострадавшего от станции метро «Владимирская».

Все произошло в субботу, 1 февраля, около 10 часов вечера. В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации 59-летнего бездомного мужчины.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, у мужчины зафиксирована проникающая колото-резаная рана. Позже пострадавший рассказал, что 31 января его избили неизвестные люди.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемого в нападении на школьника. Мальчика госпитализировали.