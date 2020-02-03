В Купчино двое подростков избили и ограбили школьника

Во Фрунзенском районе Северной столицы правоохранители задержали подозреваемого в нападении на школьника: ребенка избили и ограбили.

Преступный инцидент произошел в субботу, 1 февраля, на перекрестке улиц Бухарестская и Белы Куна. В отдел полиции обратилась мать пострадавшего мальчика. Она рассказала, что два малознакомых подростка под предлогом вымышленного долга избили ее 14-летнего сына, ученика седьмого класса. Также у него похитили мобильный телефон с наушниками.

Как стало известно gazeta.spb.ru, школьника с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом и гематомой лица, в состоянии средней тяжести госпитализировали.

На следующий день, 2 февраля, полицейские задержали подозреваемого в нападении, 18-летнего юношу. Безработного молодого человека поймали у дома 68 на Бухарестской улице.

Похищенное не изъято. Сумма ущерба устанавливается. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Сейчас полиция разыскивает соучастника преступления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о стрельбе в парадной дома на улице Десантников. Договориться не смогли два безработных мужчины.