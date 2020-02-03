Из алкомаркета на Брянцева неизвестный с татуированными пальцами украл бутылку 25-летнего виски

В Калининском районе Северной столицы неизвестные вынесли из магазина бутылку дорогого алкоголя. Закупочная цена его составляет около 7 тыс. рублей.

Все произошло в воскресенье, 2 февраля, в доме 13 на улице Брянцев. В отдел полиции обратился администратор магазина. По его словам, он обнаружил пропажу с прилавка бутылки виски 25-летней давности.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как днем ранее в алкогольный магазин зашел мужчина в вязанной шапке, длинной куртке и белых кроссовках. На фалангах пальцев одной из рук у него была татуировка. Мужчина взял бутылку, засунул себе за пазуху, после чего покинул магазин.

Заявление в полицию работник пока не подала.

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