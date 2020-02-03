Будет взрыв: Красногвардейский районный суд снова эвакуировали

В Северной столице снова эвакуировали Красногвардейский районный суд. Сотрудников выводят из здания второй раз за день из-за угрозы «минирования».

Обо всем стало известно сегодня, 3 февраля. На этот раз анонимное сообщение поступило на почту в обеденное время. Сотрудникам пришлось нарушить перерыв и выходить на улицу.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, в настоящее время стражи порядка осматривают здание.

«Будет взрыв», — написано в сообщении.

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