В Сирии погибло четверо бойцов ФСБ России

Четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России погибли в Сирии в районе Алеппо. Об этом сообщило издание Baza.

По информации издания, автомобиль, в котором находились спецназовцы, подорвался на фугасе. После чего раненные бойцы попали в руки боевиков.

Мужчин нашли застреленными. Уточняется, что все погибшие служили в управлениях «С» и «К». Имена их известны.

ФСБ и Министерство обороны России официальных комментариев по поводу смерти бойцов не давали. Информация требует подтверждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что близ города Румелайн в Сирии произошло столкновение военнослужащих США и российских военных. Американцы не пропустили россиян к нефтяному месторождению «Джул Агы».