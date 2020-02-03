В Сирии погибло четверо бойцов ФСБ России

В Сирии погибло четверо бойцов ФСБ России
Сирия. Фото: pixabay.com

Четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России погибли в Сирии в районе Алеппо. Об этом сообщило издание Baza.

По информации издания, автомобиль, в котором находились спецназовцы, подорвался на фугасе. После чего раненные бойцы попали в руки боевиков.

Мужчин нашли застреленными. Уточняется, что все погибшие служили в управлениях «С» и «К». Имена их известны.

ФСБ и Министерство обороны России официальных комментариев по поводу смерти бойцов не давали. Информация требует подтверждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что близ города Румелайн в Сирии произошло столкновение военнослужащих США и российских военных. Американцы не пропустили россиян к нефтяному месторождению «Джул Агы».

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В Сирии погибло четверо бойцов ФСБ России