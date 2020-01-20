В Турции сообщили о новом столкновении военных США и России в Сирии

Военнослужащие США не пропустили российских военных к нефтяному местонахождению близ города Румелайн в Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

По данным издания, 18 января российские военные направились из Амуды к месторождению «Джул Агы» в Ремелайне, но не смогли добраться туда. Путь им заблокировали американцы. В результате российские военные были вынуждены вернуться назад.

В районе Румелайн, как отмечает турецкое агентство, находится военно-воздушная база Вооруженных сил США.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал позицию США по нефтяным месторождениям в Сирии. Он заявил, что «ни у кого нет прав на сирийские ресурсы». В Штатах заявили, что прибыль от сирийской нефти, места добычи которой контролируют военные США, достаётся арабо-курдским Сирийским демократическим силам.