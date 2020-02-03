Ипотечные ставки в России достигли дна

Ипотечные ставки в России достигли дна
Данные представил ЦБ. Фото: pixabay

Средняя ставка по ипотечным кредитам упала до 9%. Такой показатель был зафиксирован в декабре прошлого года.

Всего за месяц было предоставлено более 145 тыс. ипотечных кредитов на сумму 345,1 млрд рублей, что на четверть больше, чем месяцем ранее.

Как сообщает Центральный банк Российской Федерации, общая задолженность по ипотеке к началу настоящего года составила 7,7 трлн. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что ЦБ выявил в капитале Невского банка «дыру» в 2,7 миллиарда. В конце прошлого года у банка была отозвана лицензия.

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