В Муринском парке сфотографировали скворцов

Птицы перепутали зиму с весной и прилетели в Петербург.

Снимки появились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Калининский район – территория развития». Скворцы должны были прилететь в Санкт-Петербург ближе к весне, но из-за аномально теплой температуры они вернулись раньше времени. Пользователи жалеют пернатых, которые «все перепутали с такой зимой». Они переживают за здоровье дроздов и надеются, что они успеют покинуть Петербург с наступлением морозов.

«По-моему, из парка имени Сахарова они и не улетали, постоянно их видела, целая стая бегала, правда сегодня стаю не наблюдала, только один бегал»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться зимой. Питание должно быть частым и небольшими порциями. Это позволит сохранить бодрость в течение дня и позволит избежать переедания вечером.