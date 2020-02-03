В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться зимой

Питание должно быть частым и небольшими порциями. Фото: pixabay

Питание должно быть частым и небольшими порциями. Фото: pixabay

Специалисты Роспотребнадзора составили ряд рекомендаций по правильному питанию в холодное время года. Они опубликованы на сайте ведомства.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, зимой люди начинают меньше двигаться, большую часть времени проводя в закрытых помещениях. Меняются также и вкусовые предпочтения. Хоть здоровое питание актуально круглый год, но в сезон холодов и заболеваний к рациону стоит относиться внимательнее.

Так, в основе хорошего самочувствия лежит сбалансированное питание, которое обеспечивает организм достаточным количеством жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки. Для этого необходимо питаться молочными, мясными и рыбными продуктами, а также злаками, фруктами, овощами и орехами.

Питание должно быть частым и небольшими порциями. Это позволит сохранить бодрость в течение дня и позволит избежать переедания вечером.

Также важно отдавать предпочтение продуктами питания местного происхождения; ограничить употребления сладостей и фаст-фуда; пить достаточное количество жидкости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассказали, какой режим питания помогает похудеть.