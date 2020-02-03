На Наличную после аварии приехала «скорая»

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По дороге разлились технические жидкости – между собой столкнулись легковушка и трактор коммунальщиков.

Все случилось вечером 3 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Наличной улице – там столкнулись легковой автомобиль «Ауди» и трактор коммунальщиков. Обе машины выглядят помято, по дороге разлились технические жидкости. На место инцидента приезжали медики и спасатели – не уточняется, есть ли пострадавшие. Пока что также непонятно, что из водителей виноват в аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Тореза образовалась пробка из-за массового ДТП. «Хотел проскочить на мигающий жёлтый, но в последний момент передумал, а едущие сзади не ожидали такого подвоха», — считает один из пользователей.