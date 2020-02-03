На Тореза образовалась пробка из-за массового ДТП

В результате никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

В результате никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Несмотря на поздний час, автомобилисты не могут нормально проехать.

Все случилось сегодня вечером, 3 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что несколько автомобилей столкнулись на Тореза.

«Паровозик» на Тореза, перед кругом»,

— поясняет свидетель.

В комментариях пользователи объяснили, что именно произошло.

«Хотел проскочить на мигающий жёлтый, но в последний момент передумал, а едущие сзади не ожидали такого подвоха»,

— считает один из пользователей.

Пока что не уточняется, есть ли пострадавшие. Водителей предупреждают о заторе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Коле» после ДТП госпитализировали женщину. В результате она получила ряд травм – на место прибыли медики, которые оценивают состояние как тяжелое.