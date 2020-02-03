На «Коле» после ДТП госпитализировали женщину

Она находится в тяжелом состоянии.

Все случилось сегодня, 3 февраля. Обо всем сообщает УГИБЛЛ ГУ МВЛ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла во Всеволожском районе на трассе «Кола». Там автомобиль «Опель» сбил с ног женщину, переходившую дорогу вне «зебры». В результате она получила ряд травм – на место прибыли медики, которые оценивают состояние как тяжелое. Пока непонятно, как именно все произошло и что стало причиной инцидента. Подробности предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском шоссе под колесами Lada оказались двое пешеходов. Предположительно, доставщик пиццы наехал на девушку и молодого человека на пешеходном переходе возле дома №318 на пересечении Московского проспекта и набережной Фонтанки.