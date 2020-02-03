На Московском шоссе под колесами Lada оказались двое пешеходов

Мужчина на отечественном автомобиле сбил двоих петербуржцев на пешеходном переходе Московского проспекта.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в понедельник, 3 февраля. Об аварии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Позже информацию подтвердили в отделе пропаганды городского УГИБДД.

Предположительно, доставщик пиццы наехал на девушку и молодого человека на пешеходном переходе возле дома №318 на пересечении Московского проспекта и набережной Фонтанки. К счастью, оба пострадавших отделались легкими травмами. Полиция устанавливает точные обстоятельства случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что на перекрестке Лиговского проспекта и Свечного переулка не поделили дорогу две иномарки. К счастью, обошлось без пострадавших.