Два автомобиля не поделили дорогу на Лиговском

Два автомобиля не поделили дорогу на Лиговском
ДТП на Лиговском проспекте. Фото: gazeta.spb.ru

В центре Петербурга произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Машины не поделили дорогу на пересечении Лиговского проспекта и Свечного переулка днем в понедельник, 3 февраля.

«Так смачно столкнулись на Лиговском. Никто не пострадал», — рассказал свидетель происшествия gazeta.spb.ru.

Водители вышли на дорогу и разбираются в произошедшем. Сотрудники ГИБДД к месту аварии пока не подъехали.

По словам очевидцев, из-за аварии движение по Лиговском проспекте и на перекрестке затруднено. Обстоятельства ДТП не сообщаются.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что на 59-м км автодороги «Кола» утром 3 февраля произошло ДТП. Автомобиль Hyundai влетел в большегруз. В аварии пострадали две пассажирки Hyundai 1955 и 1986 годов рождения. Женщин госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

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