Петербуржцы показали парня, который бросается под машины

Петербуржцы показали парня, который бросается под машины
Мужчина ведет себя неадекватно. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Они не понимают, что происходит. Возможно, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом стало известно в ночь с 3 на 4 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что странный мужчина совершает рискованные поступки в Адмиралтейском районе. Он бросается под колеса проезжающих мимо машин – пока что ему удалось ни разу не пострадать. Петербуржцы советуют объезжать его стороной и жалеют водителя, который может случайно сбить пешехода с ног и потом отвечать за это перед закону.

Очевидцы почти что уверены, что мужчина употребляет наркотики или слишком много пьет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Наличную после аварии приехала «скорая». По дороге разлились технические жидкости – между собой столкнулись легковушка и трактор коммунальщиков.

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