Кршеринг попал в ДТП у «зебры» на перекрестке Планерной и Долгоозерной улиц

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.

Авария случилась в ночь на вторник, 4 января, на перекрестке Планерной и Долгоозерной улиц. На опубликованных фото в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что столкнувшиеся машины замерли на пустой проезжей части возле «зебры».

Информация о причине ДТП и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в городе ночью заметили парня, который бросался под машины. Очевидцы предположили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.