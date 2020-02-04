У метро «Ломоносовская» дотла выгорела Daewoo Gentra

У метро «Ломоносовская» дотла выгорела Daewoo Gentra
Буквально спустя пару минут машина успела выгореть дотла. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 4 февраля в Невском районе сгорела иномарка. Очевидцы сообщили, что Daewoo Gentra загорелась на улице Бабушкина, через дорогу от вестибюля станции метро «Ломоносовская».

«У метро «Ломоносовская» сгорела Daewoo Gentra», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, изначально загорелась проводка от сабвуфера в багажнике. Но буквально спустя пару минут машина успела выгореть дотла. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар произошел в ночь на среду, 18 декабря, в Красносельском районе Петербурга. Автомобиль потушили менее чем за час.

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