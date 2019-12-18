Минувшей ночью на Красносельском шоссе сгорела «Тойота»

Пожар произошел в ночь на чреду, 18 декабря, в Красносельском районе Петербурга. Автомобиль потушили менее чем за час.

Как сообщили в городском главке МЧС, припаркованный автомобиль марки «Тойота» загорелся возле дома №54/3 по Красносельскому шоссе. Прибывший на место происшествия один расчет пожарных справился с огнем к 2:45 ночи. Огонь полностью уничтожил моторный отсек автомобиля.

Данные о пострадавших не поступали. Причины произошедшего уточняются, отметили в ведомстве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка полностью сгорела на КАД рядом с развязкой с Мурманским шоссе. Автомобиль загорелся в результате массового ДТП на Кольцевой автодороге в Петербурге.