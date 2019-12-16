Легковушка полностью сгорела на КАД рядом с развязкой с Мурманским шоссе

Дорожное происшествие стало причиной возгорания легкового автомобиля на КАД рядом с развязкой с Мурманским шоссе. Все произошло утром в понедельник, 16 декабря.

Как сообщили очевидцы в петербургском паблике «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», сначала на КАД произошло массовое ДТП с тремя или четырьмя автомобилями. Водитель внедорожника не успел среагировать и врезался в две машины. Один из участников аварии — легковой автомобиль — загорелся. За рулем находилась девушка.

Автомобилисты вызвали на место происшествия экстренные службы, однако смогли справиться с огнем своими силами еще до приезда пожарных.

Как рассказали в главке МЧС по Петербургу, спасатели получили сообщение о возгорании «Тойоты» в 8:15, а в 8:33 пожар уже был потушен. Пострадавших нет.

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