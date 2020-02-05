Осужденного за оборот наркотиков поймали на попытке сбыта в СИЗО

Обвиняемый находится в СИЗО по обвинению в обороте наркотиков. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Обвиняемый находится в СИЗО по обвинению в обороте наркотиков. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрит дело о попытке сбыта наркотиков в следственном изоляторе. Организовать оборот, по версии следствия, пытался один из заключенных. Наказание он отбывает за схожее преступление.

Заключенному предъявлено обвинение по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Материалы дела направлены в суд для рассмотрение по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Как полагает следствие, злоумышленник летом 2019 года подыскал соучастников и вступил с ними в сговор на сбыт крупной партии наркотиков в СИЗО.

По телефону он договорился о покупке 136,7 гр наркотиков. Утром 28 июля подельник перебросил запрещенные вещества через ограду СИЗО. Согласно плану, еще один соучастник из числа осужденных должен был подобрать наркотики. Однако совершить задуманное им не удалось, так как подельник, перебрасывающий вещества через ограду, был задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину с 32 контейнерами с наркотиками в кармане.