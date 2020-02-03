В Петербурге задержали мужчину с 32 контейнерами наркотиков в кармане

Наркотики нашли в кармане куртки. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Наркотики нашли в кармане куртки. Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

У железнодорожного-перегона «Санкт-Петербург — Ланская» задержали предполагаемого наркокурьера. В кармане у него нашли 32 пластиковых контейнера с запрещенным веществом.

Наркотики хранились в небольших контейнерах в виде пробирок. Обнаружить их удалось в ходе личного досмотра, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Экспертиза подтвердила, что найденные вещества — тяжелый синтетический наркотик. Они оказывают стимулирующее действие на центральную нервную систему, быстро вызывают зависимость и при передозировке могут привести к летальному исходу.

Как полагают правоохранители, 27-летний мужчина выполнял роль наркокурьера. Контейнеры с веществом он должен был разместить в разных районах города. За каждую из «закладок» ему платили по 600 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков и психотропов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в ходе обысков обнаружили около 100 кустов наркотических растений.