Около 100 кустов наркотика изъяли в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге возбуждены пять уголовных дел о производстве и сбыте наркотиков в крупном размере. Предполагаемые участники преступной группы задержаны.

Как стало известно gazeta.spb.ru, участники организовали систему по выращиванию наркосодержащих растений. Мини-плантации были найдены в разных районах города. При обысках обнаружены порядка 100 кустов и бочки с сотнями литров наркотических веществ.

Так, в одной из квартир на Тихорецком проспекте, 26 найдены и изъяты 40 кустов наркосодержащего растения и ведра с наркотическим веществом. В квартире проживал предполагаемые организатор группы — 40-летний уроженец Стерлитамака.

В арендуемой им квартире на Выборгском шоссе, 17, корпус 1 обнаружено 15 кустов наркотического растения и две бочки объемом 200 литров с наркотиком. Помещение использовалось как склад.

Еще одна точка найдена на Туристской улице. Мужчина, живущий в квартире, пытался скрыть следы и выбросить растения из окна, но совершить задуманное ему не удалось. Подозреваемого задержали, а наркотические вещества нашли под окном на улице.

Помимо этого, задержаны мужчина и женщина, отвечающие за сбыт и культивирование растений, и предполагаемый наркосбытчик. В квартирах у них также изъяты пакеты с наркотиками, кусты и банки с психотропами.

Общая масса изъятого будет установлена после экспертизы. Трое подозреваемых заключены под стражу. Двое находятся под домашним арестом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили крупную организацию, которая занималась распространением наркотиков.