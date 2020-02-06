У «Волковской» машина каршеринга перевернулась на крышу

У «Волковской» машина каршеринга перевернулась на крышу
Причины ДТП выясняются. Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром 6 февраля, во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля.

По словам очевидцев, на углу Бухарестской улицы и Волковского проспекта. На проезжей части перевернулся на крышу автомобиль каршеринговой компании «Делимобиль». Соответствующая видеозапись опубликована в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Информации о пострадавших не поступало. Причины ДТП выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.

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