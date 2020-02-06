В Петербурге опять началась эвакуация судов

Утро 6 февраля началось с эвакуации районных судов Петербурга. Людей выводят на холод из зданий Петродворцового, Колпинского и Октябрьского районных судов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

в последнее время эвакуации судов в Петербурге проходят почти ежедневно. За это время опасных предметов не обнаружили.

Первые сообщения о минировании поступили 28 ноября прошлого года, из зданий пришлось вывести 1 тыс. 329 человек. Анонимы обещали прекратить «минирования» в обмен на биткоины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.