На Будапештской загоревшийся BMW повредил еще две иномарки

Пожар повредил три иномарки вечером в среду, 5 февраля. Все произошло на Будапештской улице во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Северной столице, примерно в 21:45 началось возгорание в автомобиле BMW, припаркованном возле дома №87/2 по Будапештской улице. Прибывшим на место происшествия огнеборцам потребовалось 15 минут на ликвидацию пожара.

Огонь также повредил припаркованные рядом с BMW иномарки Kia и Hyundai — спасатели потушили их элементы кузова. На месте работали девять спасателей с использованием двух единиц техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после пожара в квартире на Карпинского нашли труп пенсионера. Труп направлен в морг для установления причин смерти.