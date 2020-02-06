После пожара в квартире на Карпинского нашли труп пенсионера

В Калининском районе Петербурга погиб мужчина 1954 года рождения. Его тело нашли после пожара в однокомнатной квартире.

Возгорание произошло в доме 34 корпус 6 по улице Карпинского 5 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

После пожара на месте обнаружили частично обгоревшее тело пенсионера. Труп направлен в морг для установления причин смерти.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 19:37 часов 5 февраля. Площадь возгорания составила 5 кв. метров. Справиться с огнем удалось меньше, чем за полчаса. В ликвидации пожара были задействованы 3 единицы техники и 12 человек личного состава МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Наставников загорелась квартира.