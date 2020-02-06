На Васильевском хотят снести построенную жильцами детскую площадку

Жители Васильевского острова пытаются спасти детскую площадку у дома 84А по Большому проспекту. Участок они благоустроили своими силами. Однако теперь могут остаться без него из-за нежелания ТСЖ и чиновников идти навстречу.

Участок долгое время был заброшенным. Как рассказали жильцы дома, на этапе строительства его хотели приспособить под площадку детского сада. Но детский сад так и не открылся, инвестор разорился, а помещение приспособили под офис. Сам же участок зарос строительным мусор.

«Когда дом строился, он был в аренде у застройщика, но он аренду не платил. В итоге комитет имущественных отношений (КИО) расторг с ним договор, и участок стал бесхозным», — рассказал gazeta.spb.ru житель дома Игорь Матвеев.

Жители решили приспособить участок под детскую площадку. Собрали деньги и установили забор, песочницу, детский домик, горку и качели. Планировали обустраивать его дальше, но столкнулись с проблемами. Правление ТСН «ТСЖ «Преображенское» навстречу не пошло и арендовать участок отказалось. В итоге площадка по документам оказалась самовольной.

На портале «Наш Санкт-Петербург» разместили жалобу, в которой площадку назвали незаконным инженерным сооружением, обнесенным забором. Некоторое время спустя жильцы заметили уведомление на участке. Администрация Василеостровского района сообщила, что детскую площадку необходимо демонтировать в течение 20 дней. Причина — препятствие парковки и самовольное размещение. При этом жильцы утверждают, что участок как парковка никогда не использовался и сейчас автомобилям не мешает.

Спасти и узаконить детскую площадку жители пытаются через КИО. Они намерены официально арендовать участок у города и продолжить обустраивать его. Однако на то, что комитет встанет на их сторону, надежды у жильцов немного.

«Город постоянно говорит о благоустройстве. Но, когда жильцы берут инициативу в свои руки и делают что-то для своего двора, очень часто система не идет на встречу. При этом она готова исполнять предписания о демонтаже, даже не разобравшись в том, что там находится», — отметил Игорь Матвеев.

Администрация Василеостровского района, по словам жильцов, устно согласилась отсрочить предписание о демонтаже на период переговоров с КИО. Но письменного подтверждения этому не было.