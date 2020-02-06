Александр Кокорин рассказал о своем будущем

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин рассказал о сборах второго «Зенита» в Турции, куда он отправился, отказавшись переходить в «Сочи» на правах аренды.

Как рассказал 28-летний форвард, в «Зените-2» много новых спортсменов, которые только приступили к работе в этой команде. По словам Кокорина, новичкам приходится нелегко, поскольку их сильно загружают. Игроки старшего возраста быстрее привыкают к таким нагрузкам, отметил футболист. Он добавил, что ему и самому было тяжко поначалу, но он уже начинает привыкать, передает bobsoccer.ru.

Кокорин также добавил, что его будущее зависит только от него и ни от кого другого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Сочи» все еще надеются на приезд Кокорина.