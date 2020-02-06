Петербургский «Петрович» заработал миллиард долларов

Группа компаний «Петрович» в 2019 году вышла на оборот 1 млрд долларов. Основной вклад в заработок внесла одноименная розничная сеть.

Оборот СТД «Петрович» за год увеличился на 22% — до 60 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Повысить доход, как считают в сети, удалось за счет совмещения онлайн и офлайн продажи и своевременной доставки. Доля онлайн-продаж «Петровича» выросла с 36,5% в 2018 году до 47% в 2019 году, пишет РБК.

На петербургском рынке оборот СТД «Петрович» увеличился на 12%. Как подчеркивают в компании, произошло это на фоне открытия новых магазинов конкурента — «Леруа Мерлен».

Помимо одноименной розничной сети в группу компаний «Петрович» входят «Ленстройконструкция», ПСС, «Силта» и Петроцентр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в рейтинг крупнейших российских компаний по версии Forbes попали 14 компаний из Петербурга.