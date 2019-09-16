В список Forbes попали частные компании из Петербурга

В список Forbes попали частные компании из Петербурга
14 петербургских компании попали рейтинг Forbes. Фото: pixabay

В рейтинг крупнейших российских компаний по версии Forbes попали 14 компаний из Петербурга.

За прошлый год среди петербургских компаний больше всего заработала «Лента». Выручка компании составила 414 млрд рублей, что принесло компании 14 место во всероссийском списке. На 64-ом месте расположилась ИЛИМ с годовым заработком в 155,7 млрд рублей. 69-е место заняла строительная компания ЛСР, выручка которой составляет 146,4 млрд рублей. В сотне богатейших также оказались «Ренессанс Констракшн», Рolymetal International и «Трансойл».

По сравнению предыдущим рейтингом в списке так и остались 14 компаний. Однако место «Силовых машин» (188 место) заняла компания «Петрович».

Ранее GazetaSPb сообщала, что кому принадлежит Россия: Forbes обнародовал список самых богатых семейств. Шестой ежегодный рейтинг богатейших семей России опубликовал журнал Forbes.

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