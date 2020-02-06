Петербургский ученый составил самую подробную хронику жизни Петра I

В Петербурге создали масштабный справочник с фактами о жизни Петра I. Автором хроники стал научный руководитель Департамента истории НИУ ВШЖ в Петербурге Евгений Анисимов.

Ученый из Северной столицы несколько десятилетий собирал материалы о жизни Петра I, которые попали в его цифровую биохронику. Всего в «вечном справочнике» насчитывается более 40 тысяч фактов об императоре, передает ТАСС.

Анисимов расписал жизнь Петра Великого до мельчайших подробностей: в биохронике говорится о поездках, общении с людьми, различных мероприятиях и т.д. Кроме того, он включил в справочник письма, указы, манифесты, резолюции и другие переписки Петра.

Ученый также поделился своим мнением о причинах смерти императора. Другие исследователи считают, что Петр I скончался из-за урологических проблем. Также есть версия, что перед смертью у него парализовало правую часть тела. По мнению Анисимова, это может быть связано с инсультом.

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