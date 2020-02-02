Ученые из СПбГУ нашли новый способ обнаружения фенола в рыбе и колбасе

Ученые из СПбГУ нашли новый способ обнаружения фенола в рыбе и колбасе
Фенолы оказывают и полезное воздействие на организм человека. Например, отвечают за антиоксидантную активность пищевых масел. Фото: pixabay.com

Химикам из Санкт-Петербургского государственного университета удалось разработать недорогой и безопасный метод обнаружения фенолов в колбасной и рыбной продукции.

Фенолы — вещества, которые используются в изготовлении лекарств, красок, недорогой мебели из ДСП, а также в производстве продуктов. Они способны усиливать копченый запах, возбуждающий аппетит. Однако чрезмерное содержание фенолов в пище может пагубно сказаться на здоровье потребителей.

Исследователи из СПбГУ разработали методику проверки, которую можно использовать в аналитических лабораториях при производстве. Так, образец мяса измельчают, заливают органическим растворителем, в раствор помещают бумагу со слоем кристаллов холин хлорида, в слиянии с которым выделяются фенолы. Затем химический состав на поверхности бумаги смывают водой и с помощью хроматографа определяют в нем концентрацию фенолов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам ученых, употребление йогурта может снизить риск развития рака груди.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
колбаса рыба санкт-петербург спбгу химики
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В итальянском городе Таранто распродают дома за 1 евро
В Чите зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия лечения
Эксперт объяснил, что стало причиной обрушения СКК
В библиотеке «Старая Коломна» состоится музыкальный вечер ...
Ученые из СПбГУ нашли новый способ обнаружения фенола в рыбе и колбасе
В Петербурге стартовал митинг в защиту рухнувшего СКК
Петербург объявлен столицей «Тотального диктанта» в 2020 году
Жители Петербурга заметили на льду Крюкова канала одинокую инвалидную коляску