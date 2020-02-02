Ученые из СПбГУ нашли новый способ обнаружения фенола в рыбе и колбасе

Фенолы оказывают и полезное воздействие на организм человека. Например, отвечают за антиоксидантную активность пищевых масел. Фото: pixabay.com

Фенолы оказывают и полезное воздействие на организм человека. Например, отвечают за антиоксидантную активность пищевых масел. Фото: pixabay.com

Химикам из Санкт-Петербургского государственного университета удалось разработать недорогой и безопасный метод обнаружения фенолов в колбасной и рыбной продукции.

Фенолы — вещества, которые используются в изготовлении лекарств, красок, недорогой мебели из ДСП, а также в производстве продуктов. Они способны усиливать копченый запах, возбуждающий аппетит. Однако чрезмерное содержание фенолов в пище может пагубно сказаться на здоровье потребителей.

Исследователи из СПбГУ разработали методику проверки, которую можно использовать в аналитических лабораториях при производстве. Так, образец мяса измельчают, заливают органическим растворителем, в раствор помещают бумагу со слоем кристаллов холин хлорида, в слиянии с которым выделяются фенолы. Затем химический состав на поверхности бумаги смывают водой и с помощью хроматографа определяют в нем концентрацию фенолов.

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