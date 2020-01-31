Ученые назвали продукт, который защитит женщин от рака груди

Британские ученые выяснили, что натуральный йогурт благотворно влияет на женский организм. Кроме того, молочный продукт может предотвратить рак груди.

К такому выводу пришли специалисты из Ланкастерского университета. Они отметили, что в натуральном йогурте содержатся полезные бактерии, которые ферментируют лактозу, идентичные микрофлоре, формирующейся у женщин во время грудного вскармливания.

Как сообщает Medicalxpress, исследователи также добавили, что риск рака снижает грудное вскармливание.

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