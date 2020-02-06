Анна Семенович жалуется на боли в ноге

Анна Семенович жалуется на боли в ноге
Семенович желают скорейшего выздоровления. Фото: https://www.instagram.com/ann_semenovich/

Певица сделала операцию и до сих пор не может прийти в себя.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. О своей проблеме певица и модель Анна Семенович рассказала подписчикам в Instagram-аккаунте. Звезда отметила, что ей потребовалась операция на ногу и теперь она с трудом передвигается. Семенович переживает, ведь февраль – очень плодотворный месяц и активный, но пока что она не справляется с таким графиком и вынуждена оставаться дома. Артистка подчеркнула, что мечтает вернуться на работу и продолжить заниматься спортом.

Поклонники порекомендовали певице отдыхать и не спешить. Они надеются, что Семенович придет в себя как можно быстрее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Семенович призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов. Певица рассказала, что несколько лет назад решилась лечь под нож ради операции по уменьшению размера груди.

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