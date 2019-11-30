Анна Семенович призналась, что прибегала к помощи пластических хирургов

Певица рассказала, что несколько лет назад решилась лечь под нож ради операции по уменьшению размера груди.

Экс-участница «Блестящих» всегда удивляла публику внушительным размером груди. Однако самой певице это доставляло значительные неудобства. Семенович рассказала, что такая особенность называется гигантоманией — когда размер бюста больше пятого и вес каждой груди составляет более 2,5 килограммов.

По словам артистки, помимо генетической предрасположенности к внушительному бюсту, на нервной почве певица набрала несколько килограммов, что сразу же отразилось на груди. Хирурги предложили звезде прибегнуть к редукции, и Семенович согласилась. Благодаря врачебному вмешательству размер уменьшили с девятого до пятого.

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