Алла Пугачева: я не скучаю по сцене

Алла Пугачева: я не скучаю по сцене
В своем Instagram Алла Борисовна часто делится фотографиями детей. Фото: Instagram @alla_orfey

Примадонна российской сцены Алла Пугачева призналась, что не скучает по концертам, хотя по-прежнему дорожит любовью зрителей.

«Стыдную» правду, как выразилась сама Алла Борисовна, певица рассказала в интервью в эфире «Первого канала». Артистка призналась, что не скучает по сцене: слишком дорогой ценой пришлось заплатить за успех. Несмотря на любовь к выступлениям, зрителям, новым песням и друзьям-композиторам, Пугачева рада наступившему затишью в публичности.

Певица поделилась, что всегда мечтала о «нормальной семье», однако жизнь артистки не позволяла окунуться в приятные заботы о близких и общение с ними. Теперь, когда у Пугачевой есть прекрасная семья, тосковать по сцене времени нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пугачева испугала поклонников заявлением, что может не дожить до совершеннолетия дочери Лизы.

алла пугачева интервью шоу-бизнес
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