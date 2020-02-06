Тренер Солдатовой отрицает попытки покончить с собой

Девушка чувствует себя нормально и совсем скоро вернется из больницы домой.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Обо всем сообщает ТАСС. Личный тренер чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой заявила, что ее подопечная не собиралась умирать, так что информация о суициде – выдумки. Она подтвердила, что девушка находится в больнице, но она в порядке и уже завтра, 7 февраля, вернется домой.

Напоминаем, что Солдатова уверяет, что готовила себе завтрак, когда нечаянно порезалась ножом. В результате спортсменку пришлось госпитализировать с глубокими ранами на руке.

Ранее в gazetas.spb.ru сообщалось, что в мужчину выстрелили из травмата на Болотной. Конфликт между мужчинами произошел у одного из домов 3 февраля. Один из них выстрелил в другого из травматического оружия, после чего скрылся в неизвестном направлении.