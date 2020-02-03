В мужчину выстрелили из травмата на Болотной

В Петербурге разыскивают мужчину с травматическим пистолетом. Он выстрелил в оппонента на Болотной улице в Выборгском районе и скрылся.

Конфликт между мужчинами произошел у одного из домов по Болотной улице 3 февраля. Один из них выстрелил в другого из травматического оружия, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Ссора между мужчина произошла на бытовой почве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас злоумышленника разыскивает полиция. Устанавливаются его личность и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяные посиделки на Тележной улице в Петербурге кончились убийством. В квартире нашли тело 29-летнего мужчины с двумя огнестрельными и тремя проникающими колото-резаными ранениями. Подозреваемый разыскивается.