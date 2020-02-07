В Приморском крае трехлетняя девочка жила в хлеву с телятами

В Уссурийске трехлетняя девочка и ее бабушка-опекун жили в загоне среди домашних животных на ферме, сообщили в региональном управлении на транспорте МВД России.

Как передает РИА Новости, девочка жила в помещении, которое использовалось в качестве загона для телят и козлят. В комнате обшарпаны стены, свисают провода с потолка, а деревянный пол не покрашен. Сотрудники ПДН нашли в загоне мешки с кормом для животных, ветеринарные препараты. В помещении, помимо этого, были найдены игрушки девочки.

По словам бабушки, у нее большая загрузка на работе, по этому ей удобнее жить с внучкой на ферме, чем в доме, расположенном на территории села.Малышку передали в социально-реабилитационный центр в Уссурийске.

Позже, после проверки МВД, ребенка вернули бабушке, предупредив ее о недопустимости происходящего. Теперь они будут жить в доме в селе.

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