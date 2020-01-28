В Подмосковье девочка умерла по дороге в школу

Ребенка нашли на земле – пока что врачи не раскрывают точной причины кончины.

Все случилось 27 января. Обо всем сообщает РЕН ТВ. В Подмосковье девочка шла в школу, как вдруг упала на землю. Прохожие вызвали ей карету скорой помощи – врачи пытались спасти подростка, не тщетно. Она скончалась в больнице. По предварительным данным, причиной стал порок сердца, но официально диагноз не подтверждали. Пока что никаких данных не распространяется. Известно лишь, что девочке было 14 лет.

Напоминаем, что одним из самых громких преступлений против ребенка за последнее время стало убийство маленькой Лизы в Саратове. Девочка шла в школу, когда на нее напал Михаил, а затем убил и спрятал в гаражах. Местные жители призывали растерзать его за страшный проступок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что расследование жесткого убийства семьи под Петербургом в 2005 году завершилось.