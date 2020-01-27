Расследование жесткого убийства семьи под Петербургом в 2005 году завершилось

В Петербурге завершилось расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Троицкий дом» Александра Тютина и его сообщника Александра Зотова. Их обвиняют в убийстве семьи в садоводстве «Серебряный ручей».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи чем уголовное дело, объем которого составил 25 томов, направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу и Ленобласти.

Следователи назначили и провели около 100 экспертиз. Одна из них показала, что на куртке, изъятой с места убийства, обнаружен генетический материал Зотова.

Как полагает следствие, в 2005 году Александр Тютин из личной неприязни задумал убийство экс-компаньона по бизнесу Дмитрия Зейналова и его семьи. В качестве исполнителя он привлек Александра Зотова. За 10 тыс. долларов тот должен был избавиться от Зейналова, его жены и детей 11 и 14 лет.

Убийство произошло на дачном участке в СНТ «Серебряный ручей» 15 августа 2005 года. Зотов с автоматом Калашникова проник на мансарду и дождался приезда семьи. После чего в бане убил 14-летнюю дочь Зейналова, не менее семи раз ударив её топором по голове. На кухне исполнитель застрелил жену потерпевшего.

«Затем обвиняемый прошел в детскую комнату, где от него пытался спрятаться 11-летний сын Зейналова, и совершил его убийство, нанеся не менее 4 ударов топором по голове, а также выстрелив в голову из автомата», — сообщили в следственном комитете.

Зейналова он убил на лестнице, ведущей на второй этаж. Зотов трижды выстрелил ему в грудь и голову и несколько раз ударил топором по голове. После чего получил вознаграждение.

Выйти на след Тютина удалось в 2018 году после того, как он задумал очередное убийство. Бизнесмен рассчитывал избавиться от племянницы своей покойной жены. Женщина могла через суд лишить его крупной суммы денег.

О намерениях Тютина в ГУ МВД сообщил его соучастник. Полиция инсценировала убийство девушки и задержала бизнесмена при передаче денег исполнителю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину осудили за убийство. Он не менее 36 раз ударил оппонента ножницами.