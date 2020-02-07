Внедорожник влетел в ограждение на Светлановском проспекте

Внедорожник влетел в ограждение на Светлановском проспекте
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Дорожное происшествие с участием иномарки произошло в Выборгском районе Петербурга утром в пятницу, 7 февраля.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла на Светлановском проспекте, между Ольгинским прудом и парком Сосновка. Там водитель внедорожника, по всей видимости, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Авария произошла рядом с остановкой общественного транспорта.

«Между Ольгинским прудом и Сосновкой произошла авария», — написал пользователь.

О пострадавших сведений нет. Судя по фотографиям, врезавшийся в ограду автомобиль получил серьезные повреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП на Ириновском пострадал пьяный мужчина.

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