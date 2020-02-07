Внедорожник влетел в ограждение на Светлановском проспекте

Дорожное происшествие с участием иномарки произошло в Выборгском районе Петербурга утром в пятницу, 7 февраля.
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла на Светлановском проспекте, между Ольгинским прудом и парком Сосновка. Там водитель внедорожника, по всей видимости, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Авария произошла рядом с остановкой общественного транспорта.
«Между Ольгинским прудом и Сосновкой произошла авария», — написал пользователь.
О пострадавших сведений нет. Судя по фотографиям, врезавшийся в ограду автомобиль получил серьезные повреждения.
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