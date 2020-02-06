В ДТП на Ириновском пострадал пьяный мужчина

Пассажир был пьян и вел себя странно. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн |

Пассажир был пьян и вел себя странно. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн |

Скорая помощь уже забрала травмированного. О его состоянии ничего не говорится.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Обо всем сообщают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Ириновском проспекте – там столкнулись фура и каршеринг «Яндекс.Драйв». После из фуры вышел пьяный мужчина, который начал ползать под колесами машин. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также карета скорой помощи. Пьянчугу госпитализировали. Пока что непонятно, что стало причиной инцидента и насколько серьезны его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что движение по Светлановской площади парализовано из-за массового ДТП. Итогом аварии стало парализованное движение транспорта с трех сторон, рассказал очевидец. В комментариях пользователи сообщили, что участники аварии уже «разъехались», освободив движение.