Движение по Светлановской площади парализовано из-за массового ДТП

Сегодня днем, 5 февраля, в Выборгском районе Петербурга произошла массовая авария. Дорогу не поделили трамвай, автобус и две иномарки.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург в социальной сети «ВКонтакте», участники аварии «встретились» на Светлановской площади примерно в два часа дня. Судя по опубликованным в паблике снимкам, машины не получили серьезных повреждений. Также видно, как из автобуса выпускают пассажиров.

Итогом аварии стало парализованное движение транспорта с трех сторон, рассказал очевидец. В комментариях пользователи сообщили, что участники аварии уже «разъехались», освободив движение.

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