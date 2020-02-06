Водитель маршрутки, насмерть сбивший женщину, сядет на полтора года

Водитель маршрутки, насмерть сбивший женщину, сядет на полтора года
Суд вынес приговор виновнику ДТП. Фото: pixabay

В Петербурге суд знал виновным Жамола Сетмуратова в нарушении правил ПДД, что повлекло за собой гибель человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что ранним утром 1 октября прошлого года водитель маршрутки передвигался по городу со скоростью около 70 км/ч. На пешеходном переходе на улице Маршала Говорова он не заметил женщину, которая переходила дорогу.

Пострадавшая скончалась от полученных травм, несовместимых с жизнью.

В суде виновник смертельного ДТП полностью признал свою вину. Ближайшие полтора года он проведет в колонии-поселении. Помимо этого, его лишили водительского удостоверения сроком на вда года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила женщину.

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