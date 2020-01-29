Во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила женщину

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось вечером, 28 января, на 2,4 километре дороги Мяглово — Кола.

Иномарка Ford Focus сбила 61-летнюю женщину. Она переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм женщина погибла на месте аварии, сообщили в ГИБДД по Петербургу и региону.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Приозерском районе Ленинградской области неизвестный украл копию картины Пьера Огюста Ренуара «Портрет актрисы» у пенсионерки. Стоимость картины оценивается в 100 тысяч рублей, она была написана в конце 19 — начале 20 века.